Они буквально сгорели живьем, потому что их не успели вывезти. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Внимание ВСУ отразили несколько попыток штурма кафиров на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 19 июня

Не перестаю удивляться – какие же оконченные изверги пришли в Украину. Еще несколько месяцев назад в этом Метелкино жили тихой мирной жизнью, катались на этих лошадях, строили хозяйство.

– написал журналист.

Однако, как он сказал, "налетела какая-то людоедская орда", и с криками "мы вас спасаем" и все это разрушила, уничтожила и сожгла.

Вместе с тем миллионы россиян этому рады. Для них все происходящее – повод для гордости.

"Они считают, что это они Америку так наказывают, сжигая в Северодонецке лошадей", – добавил Казанский.



Оккупанты уничтожили конный клуб / Скриншот Казанского

Продолжают продолжаться бои за контроль над Северодонецком

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. И хотя прошедшие сутки, 18 июня, россияне добились незначительных успехов в окрестностях города, они затормозились на других направлениях , кроме Северодонецка.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что российские войска столкнутся с еще большими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках.

Тем временем враг постоянно обстреливает ряд населенных пунктов . Речь идет о Лисичанске, Боровском, Белой Горе и Устиновке. Из авиации захватчики избивали рядом с Белой Горой, Мирной Долиной, а с ракет по району Верхнекаменки.

Глава Луганской ОВА тоже сообщил, что в Северодонецке "очень непростая ситуация". Дважды кафиры ударили по заводу "Азота" , в результате чего зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

Справка. В мае Сергей Гайдай сообщил, что россияне оккупировали 95% территории Луганской области. После этого российское военное руководство бросило все силы на захват Северодонецка, где враг прорвал оборону ВСУ в конце мая.

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