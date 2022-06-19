Они буквально сгорели живьем, потому что их не успели вывезти. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
Внимание ВСУ отразили несколько попыток штурма кафиров на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 19 июня
Не перестаю удивляться – какие же оконченные изверги пришли в Украину. Еще несколько месяцев назад в этом Метелкино жили тихой мирной жизнью, катались на этих лошадях, строили хозяйство.
– написал журналист.
Однако, как он сказал, "налетела какая-то людоедская орда", и с криками "мы вас спасаем" и все это разрушила, уничтожила и сожгла.
Вместе с тем миллионы россиян этому рады. Для них все происходящее – повод для гордости.
"Они считают, что это они Америку так наказывают, сжигая в Северодонецке лошадей", – добавил Казанский.
Оккупанты уничтожили конный клуб / Скриншот Казанского
Продолжают продолжаться бои за контроль над Северодонецком
- В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. И хотя прошедшие сутки, 18 июня, россияне добились незначительных успехов в окрестностях города, они затормозились на других направлениях , кроме Северодонецка.
- В Институте изучения войны пришли к выводу, что российские войска столкнутся с еще большими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках.
- Тем временем враг постоянно обстреливает ряд населенных пунктов . Речь идет о Лисичанске, Боровском, Белой Горе и Устиновке. Из авиации захватчики избивали рядом с Белой Горой, Мирной Долиной, а с ракет по району Верхнекаменки.
- Глава Луганской ОВА тоже сообщил, что в Северодонецке "очень непростая ситуация". Дважды кафиры ударили по заводу "Азота" , в результате чего зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.
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