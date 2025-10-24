Почти все видео, которые гуляют в сети о ТЦК, –подделка, –Потураев

В информационном пространстве часто распространяются видео, которые якобы демонстрируют насильственные действия работников ТЦК в отношении граждан Украины, в частности во время процесса "бусификации". Народный депутат Потураев считает такие материалы "фейковыми".

Соответствующее заявление сделал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью изданию "Телеграф", передает 24 Канал.

Что говорит нардеп о видео с ТЦК?

Потураев утверждает, что они являются элементом российских информационно-психологических операций и не имеют отношения к реальным событиям в Украине.

По его словам, большая часть этих роликов создана искусственным интеллектом или снята за пределами подконтрольной территории, то есть на оккупированных территориях или даже за рубежом.

Политик отметил, что общественные организации провели мониторинг таких материалов с использованием технологий ИИ. По результатам этого исследования почти все видео оказались фальшивыми.

Выяснилось, что почти все такие видео – это подделка. Почти все! То есть или сняты не в Украине или вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки. И это проблема,

– подчеркнул нардеп.

В то же время Потураев признал, что единичные случаи нарушения законодательства со стороны представителей ТЦК случаются, однако они не являются системными, а ответственные за них лица несут наказание.

К слову, временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк рассказал 24 Каналу, что в подразделениях, которые занимаются оповещением граждан, нередко служат военные, которые ранее воевали на передовой и получили ранения.

