Был обвиняемый в изнасиловании: в Луцке мужчина сбежал прямо из зала суда
Источник:"Волинські новини"
Из Луцкого горрайонного суда сбежал обвиняемый мужчина. Инцидент произошел 13 сентября.
Это подтвердил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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Подробнее о побеге
Известно, что в суде рассматривали дело об избрании мужчине меры пресечения. Как только судья принял решение – обвиняемый вышел из помещения и ушел в неизвестном направлении.
По предварительной информации, во время своего побега он был одет в спортивный костюм. Мужчину до сих пор ищут.
По информации издания "Общественное", беглец был обвиняем в изнасиловании и проникновении в жилище.Отметим! Мужчина ранее уже был судим: за изнасилование и сопротивление правоохранительным органам.
Службы судебной охраны не имела права задерживать мужчину
По словам пресс-секретаря Службы судебной охраны в Волынской области Евгений Ковтун, служба не имела права задерживать обвиняемого. Представителей органа не было в зале, их не предупредили о приговоре судьи.
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"Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования (охрана задержанных и взятых под стражу лиц при доставке их до места назначения – 24 канал)", – сказала Ковтун.
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