Был обвиняемый в изнасиловании: в Луцке мужчина сбежал прямо из зала суда

Из Луцкого горрайонного суда сбежал обвиняемый мужчина. Инцидент произошел 13 сентября.

Это подтвердил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Подробнее о побеге

Известно, что в суде рассматривали дело об избрании мужчине меры пресечения. Как только судья принял решение – обвиняемый вышел из помещения и ушел в неизвестном направлении.

По предварительной информации, во время своего побега он был одет в спортивный костюм. Мужчину до сих пор ищут.

По информации издания "Общественное", беглец был обвиняем в изнасиловании и проникновении в жилище.

Службы судебной охраны не имела права задерживать мужчину

Мужчина ранее уже был судим: за изнасилование и сопротивление правоохранительным органам.

По словам пресс-секретаря Службы судебной охраны в Волынской области Евгений Ковтун, служба не имела права задерживать обвиняемого. Представителей органа не было в зале, их не предупредили о приговоре судьи.

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"Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования (охрана задержанных и взятых под стражу лиц при доставке их до места назначения – 24 канал)", – сказала Ковтун.

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