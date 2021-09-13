Був обвинувачений у зґвалтуванні: в Луцьку чоловік втік прямо із зали суду

З Луцького міськрайонного суду втік обвинувачений чоловік. Інцидент відбувся 13 вересня.

Це підтвердив головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

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Детальніше про втечу

Відомо, що в суді розглядали справу про обрання чоловікові запобіжного заходу. Щойно суддя ухвалив рішення – обвинувачений вийшов з приміщення і пішов у невідомому напрямку.

За попередньою інформацією, під час своєї втечі він був одягнений у спортивний костюм. Чоловіка досі шукають.

За інформацією видання "Суспільне", втікач був обвинувачений у зґвалтуванні та проникненні в житло.

Служби судової охорони не мала права затримувати чоловіка

Чоловік раніше вже був судимий: за зґвалтування та опір правоохоронним органам.

За словами прессекретаря Служби судової охорони у Волинській області Євгенії Ковтун, служба не мала права затримувати обвинуваченого. Представників органу не було в залі, їх не попередили про вирок судді.

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"Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання (охорона затриманих і взятих під варту осіб при доставленні їх до місця призначення – 24 канал)", – сказала Ковтун.

Схожі ситуації були і раніше