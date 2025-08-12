Был сигнал, что Россия готова к прекращению огня, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с Дональдом Трампом и европейскими лидерами о войне в Украине. По его словам, во время разговора был сигнал от спецпредставителя США Стива Уиткоффа, что Россия готова к прекращению огня.

Во время встречи с журналистами Зеленский отметил, что это было впервые и "все во время звонка были на позитиве от этого". Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о мирных переговорах?