Об этом заявил президент Украины во время форума “Молодежь здесь”, передает 24 Канал.

Возможна ли встреча Зеленского, Трампа и Путина?

Как отметил Зеленский, такие переговоры возможны, но они не будут восприниматься по факту. Президент добавил, что Владимиру Путину важна не сама встреча, а фотография с нее. Однако, если трехсторонние переговоры не будут иметь результатов, то тогда успеха не будет иметь Украина и Россия, а не Соединенные Штаты.

Президент Трамп здесь не только медиатор, он в победной ситуации, потому что Америка смогла посадить за стол “русских” и украинцев. Неважно, что мы готовы, а они не готовы – все это лишние детали. Америка выглядит сильной, какой она и есть. Результата этой двусторонней встречи на Аляске я не знаю. То есть мы увидим это с вами, наверное,

– отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер не имеет представления, о чем будут говорить Россия и США, но предполагает, что речь пойдет об их двустороннем треке. Зато украинские вопросы должны обсуждаться уже на встрече трех стран.

Зеленский также прокомментировал санкции против России и ее возможный выход из изоляции.

"Первое: он (Путин – 24 Канал) будет встречаться на территории США, я считаю, что это его личная победа. Второе: он выходит из изоляции, потому что с ним встречаются на территории Соединенных Штатов. Третье: он этой встречей каким-то образом отсрочил санкционную политику. У президента Трампа есть серьезные санкции, и мы очень ждем эти санкции. Мы посмотрим, что будет дальше. У нас завтра будет разговор в формате всей Европы и США", – рассказал Зеленский.

Напомним, во время форума президент Украины заверил, что наши войска не отдадут россиянам Донбасс. Ведь враг хочет использовать эту территорию как плацдарм для будущего наступления, а Украина не может этого допустить.