Про це заявив президент України під час форуму "Молодь тут", передає 24 Канал.

Чи можлива зустріч Зеленського, Трампа та Путіна?

Як зазначив Зеленський, такі перемовини можливі, але вони не будуть сприйматись по факту. Президент додав, що Володимиру Путіну важлива не сама зустріч, а фотографія з неї. Однак, якщо тристоронні переговори не матимуть результатів, то тоді успіху не матиме Україна і Росія, а не Сполучені Штати.

Президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл “рускіх” і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є. Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер не має уявлення, про що говоритимуть Росія та США, але припускає, що мова йтиме про їхній двосторонній трек. Натомість українські питання повинні обговорюватись вже на зустрічі трьох країн.

Зеленський також прокоментував санкції проти Росії та її можливий вихід з ізоляції.

"Перше: він (Путін – 24 Канал) буде зустрічатись на території США, я вважаю, що це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території Сполучених Штатів. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі. У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, під час форуму президент України запевнив, що наші війська не віддадуть росіянам Донбас. Адже ворог хоче використати цю територію як плацдарм для майбутнього наступу, а Україна не може цього допустити.