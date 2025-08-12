Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Дивіться також Нічого про Україну без нас ухвалити не можуть, – Зеленський про майбутню зустріч Трампа і Путіна

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?

Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів,

– сказав президент.

Також він повідомив, що були доповіді військових.

"Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", – додав Зеленський.

Він подякував усім, хто залишається з Україною, воює, працює, допомагає.