Президент Володимир Зеленський розповів, що розмовляв з Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо війни в Україні. За його словами, під час розмови був сигнал від спецпредставника США Стіва Віткоффа, що Росія готова до припинення вогню.

На зустрічі з журналістами Зеленський зазначив, що це було вперше і "всі під час дзвінка були на позитиві від цього". Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про мирні переговори?

За словами глави держави, був сигнал, що є питання території. Однак під час дзвінка він заявив, що не готовий обговорювати території України телефоном, оскільки це виключно питання української Конституції і його потрібно вирішувати на рівні лідерів.

Американська сторона сказала, що передбачає формат зустрічей. Український президент запевнив, що підтримує це та готовий до дипломатії. Проте він зазначив, що Сполучені Штати вагалися між двостороннім та тристороннім форматом зустрічі.

У мене були питання: який це двосторонній, як це може бути і як скоро статися, де місце Європи в усій цій конструкції,

– сказав Зеленський.

Він додав, що двосторонній формат передбачав зустріч Трампа та Путіна, тоді як тристоронній – зустріч лідерів Америки, України та Росії.

Президент зауважив, що для нього дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що наразі ніхто, окрім Європи, не дає Україні гарантій безпеки. Зеленський попросив особисто всіх лідерів побудувати дискусію на рівні NSA онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати інші формати зустрічі.

За словами глави держави, Трамп пообіцяв, що NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting. Проте після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало телефоном, скоріш за все не те саме, що Росія передавала американській стороні у двосторонній бесіді.

На думку президента, історія не про те, що "рускіє" пропонують Україні вийти з Донбасу повністю і за це вони готові також з якоїсь території вийти. Натомість вони пропонують просто не наступати далі.