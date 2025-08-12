На зустрічі з журналістами Зеленський зазначив, що це було вперше і "всі під час дзвінка були на позитиві від цього". Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Зеленський про мирні переговори?

За словами глави держави, був сигнал, що є питання території. Однак під час дзвінка він заявив, що не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання української Конституції.

Зеленський також зазначив, що не готовий телефоном обговорювати відповідні питання, адже вони є серйозними та мають вирішуватися на рівні лідерів.

Американська сторона сказала, що передбачає формат зустрічей. Український президент запевнив, що підтримує це та готовий до дипломатії. Проте він зазначив, що Сполучені Штати вагалися між двостороннім та тристороннім форматом зустрічі.

У мене були питання: який це двосторонній, як це може бути і як скоро статися, де місце Європи в усій цій конструкції. Це були мої головні питання,

– сказав Зеленський.

Він додав, що двосторонній формат передбачав зустріч Трампа та Путіна, тоді як тристоронній – зустріч лідерів Америки, України та Росії.