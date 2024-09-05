Сломала музыкальную колонку: в Омске экс-вагнеровец жестоко убил 18-летнюю беременную девушку

В Омске бывшего вагнеровца обвиняют в убийстве 18-летней беременной девушки. До этого пара поссорилась из-за того, что девушка якобы сломала его музыкальную колонку.

Уголовное дело против 36-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Сергея Козлова рассматривает Омский областной суд. Мужчину обвиняют по статье об убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенной с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК), сообщают российские СМИ.

Смотрите также Могла умереть во время родов: военные медики из Украины помогли спасти 20-летнюю суджанку

Как экс-вагнеровец убил свою беременную девушку

По версии следствия, осенью прошлого года Дарья вместе с отцом приехала в гости к Козлову. Во время застолья в бане девушка сломала акустическую колонку мужчины, из-за чего он разозлился и начал ее бить.

Эксперты зафиксировали у нее 138 травм. Их описание заняло несколько листов материалов дела. Очевидцы говорят, что после избиения тело Дарьи выглядело фактически как "один сплошной синяк".

Очевидцы рассказали, что Козлов бил девушку колонкой по голове, толкал ногами и прыгал на ее животе. При этом говорил, что она не достойна быть матерью его ребенка.

Сообщается, что свидетелям избиения стало плохо от увиденного. Однако никто ничего не предпринял.

Стоит отметить, что этого Козлова уже судили за причинение вреда здоровью. В июне 2021 года его приговорили к 6 годам лишения свободы за избиение женщины и ее дочери топором.

Однако в колонии Козлов завербовался в ЧВК "Вагнера" и отпустили воевать против Украины. Там оккупанта наградили медалью "За отвагу", а летом 2023 года он вернулся домой.