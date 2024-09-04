Россияне покинули жителей Суджи и бежали из города. Там осталась беременная девушка, которая могла умереть.

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Девушку спасли украинцы

20-летняя девушка, проживающая в Суджи, могла умереть во время родов, если бы ей не помогли военные медики из Украины. Ее покинули другие россияне, когда бежали из города.

Сейчас спасенная нормально себя чувствует, а ее мать тем временем радостно рассказывает о помощи украинской армии.

От "русских" такого отношения никогда не было, а здесь помогли и с рождением и после рождения ребенка,

– рассказала она.

Новорожденного назвали Михаил.

Украинцы подарили семье памперсы и вещи для ребенка.

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Кстати, 30 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продвинулись на 2 километра в Курской области. В частности, они взяли под контроль 5 квадратных километров новых территорий.