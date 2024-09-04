Росіяни покинули жителів Суджи та потікали із міста. Там залишилася вагітна дівчина, яка могла померти.

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Дівчину врятували українці

20-річна дівчина, яка проживає у Суджи, могла померти під час пологів, якби їй не допомогли військові медики з України. Її покинули інші росіяни, коли тікали із міста.

Наразі врятована нормально себе почуває, а її мати тим часом радо розповідає про допомогу української армії.

Від "руських" такого відношення ніколи не було, а тут допомогли і з народженням і після народження дитини,

– розказала вона.

Новонародженого назвали Михайло.

Українці подарували сім'ї памперси та речі для дитини.

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До речі, 30 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові просунулися на 2 кілометри в Курській області. Зокрема, вони взяли під контроль 5 квадратних кілометрів нових територій.