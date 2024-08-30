Головнокомандувач Олександр Сирський під час Ставки з президентом повідомив, що за добу наші війська просунулися на певних напрямках до двох кілометрів.

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Загалом, за словами Сирського, українські війська взяли у Курській області ще 5 квадратних кілометрів території.

Яка ситуація на інших напрямках

Він зазначив, що ситуація на інших напрямках залишається складною. Найважча ситуація на Покровському напрямку – ворог намагається прорвати оборону наших захисників. Головком додав, що станом на ранок Сили оборони відбили там усі штурми.

На фрагменті відео можна почути, що президент повідомив Сирському, що зв'яжеться з ним окремо для уточнення деяких питань.

Нагадаємо, що Зеленський 30 серпня провів чергову Ставку, під час якої розглянули 3 ключові питання: