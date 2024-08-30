Главнокомандующий Александр Сырский сообщил во время Ставки с президентом, что за сутки наши войска продвинулись на определенных направлениях до двух километров.
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Сколько ВСУ взяли под контроль новых территорий на Курщине
В целом, по словам Сырского, украинские войска взяли в Курской области еще 5 квадратных километров территории.
Какова ситуация на других направлениях
В то же время он отметил, что ситуация на других направлениях остается сложной. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении – враг пытается прорвать оборону наших защитников.