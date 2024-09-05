Зламала музичну колонку: в Омську ексвагнерівець жорстоко вбив 18-річну вагітну дівчину

В Омську колишнього вагнерівця звинувачують у вбивстві 18-річної вагітної дівчини. До цього пара посварилася через те, що дівчина нібито зламала його музичну колонку.

Кримінальну справу проти 36-річного колишнього бійця ПВК "Вагнер" Сергія Козлова розглядає Омський обласний суд. Чоловіка звинувачують за статтею про вбивство жінки, яка перебуває у стані вагітності, скоєної з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 105 КК), повідомляють російські ЗМІ.

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Як ексвагнерівець вбив свою вагітну дівчину

За версією слідства, восени минулого року Дарина разом із батьком приїхала у гості до Козлова. Під час застілля в лазні дівчина зламала акустичну колонку чоловіка, через що він розлютився і почав її бити.

Експерти зафіксували у неї 138 травм. Їхній опис зайняв кілька аркушів матеріалів справи. Очевидці кажуть, що після побиття тіло Дарини виглядало фактично як "один суцільний синець".

Очевидці розповіли, що Козлов бив дівчину колонкою по голові, штовхав ногами та стрибав на її животі. При цьому казав, що вона не гідна бути матір'ю його дитини.

Повідомляється, що свідкам побиття стало погано від побаченого. Однак ніхто нічого не вдіяв.

Варто зазначити, що цього Козлова вже судили за заподіяння шкоди здоров'ю. У червні 2021 року його засудили до 6 років позбавлення волі за побиття жінки та її дочки сокирою.

Однак у колонії Козлов завербувався до ПВК "Вагнера" й відпустили воювати проти України. Там окупанта нагородили медаллю "За відвагу", а влітку 2023 року він повернувся додому.