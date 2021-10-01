"Целился в птичек": что известно о мужчине, который обстрелял авто председателя Госархива

В результате стрельбы пострадал водитель главы Госархива Анатолия Хромова. Стало известно, что нападающий с балкона стрелял в птиц.

По информации источника в правоохранительных органах, именно 32-летний "стрелок в птичек" ранил водителя. Его задержали правоохранители.

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Официально в полиции эти 2 события не связывают. Однако детали о задержании мужчины рассказали.

Что известно о действиях стрелка

Он стрелял из окна балкона. По его словам, из пневматического ружья целился в птичек, но попал в шею мужчины. Стрелка задержали менее чем через час после нападения.

Из квартиры также изъяли винтовку и патроны. Все направили на экспертизу.



Оружие изъяли / Фото Нацполиции

К слову, пострадавшего медики госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.

Мужчине грозит лишение свободы

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Теперь 32-летнему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

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