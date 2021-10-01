Вооруженное нападение на служебное авто произошло в четверг, 30 сентября. В этот момент Анатолия Хромова в салоне транспортного средства не было.

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Вчера я был в командировке в городе Винница. Ездил поездом, а служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько),

– отметил глава Госархива.

По его словам, пуля или дробь зацепила подбородок водителя. Благодаря слаженным действиям медиков жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Анатолий Хромов указал, что следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В Киеве обстреляли авто главы Госархива / Фото из фейсбука Анатолия Хромова

Телеграм-канал Klymenko Time со ссылкой на источники в МВД информирует, что стрелял по автомобилю 32-летний местный житель из пневматической винтовки, которую нашли у него в доме во время обыска.

Сам задержанный находился под действием неизвестных веществ. В момент задержания он заявил, что стрелял в птиц, но случайно попал в человека.

Обстрелы авто чиновников: последние новости

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского – Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада у леса.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который тогда находился в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

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Текст публикации Анатолия Хромова:

Должен дать комментарий!

Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24.

В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был сделан выстрел (или несколько).

Пуля или дробь зацепила подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет.

Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются.

Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий.

Да хранит нас всех Бог!