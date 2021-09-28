Андрей Ермак убежден, что узнают, "кто за этим стоял". Об этом глава ОП рассказал в эфире программы "Свобода слова".

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Преступление помогает расследовать США и Великобритания, – Ермак

Ермак рассказал, что преступление вызвало бешеную реакцию – "мы получили много звонков со словами поддержки со стороны наших друзей, партнеров".

Многие предложили свою помощь. И сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и с Великобританией,

– заверил глава ОП.

Он также убежден: "Мы узнаем, кто за этим стоял". Ермак добавил, что за этим фигурируют силы, которые не хотят реформ в стране, а также прекращения войны и очистки страны от криминалитета.

Кстати, 25 сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что киллеры могли использовать глушитель. Более того, – довольно редкие патроны, изготовленные в Венгрии в 1989 году. Их создали на базе советского патрона калибра 7,62. И эта пуля имеет мягкий сердечник.

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