В Управлении государственной охраны объяснили, что охрану президентов в Украине усилили уже давно. А именно – с 2014 года, с начала войны на Донбассе.

Обратите внимание В "Слуге народа" объяснили, почему у Шефира не было государственной охраны

После нападения на Сергея Шефира охрану действующему главе государства Владимиру Зеленскому дополнительно не усиливали. В то же время в Управлении государственной охраны рассказали, что не охраняют сотрудников Офиса Президента. Этим занимаются другие органы.

Сколько авто передвигается в составе президентского кортежа и сколько людей охраняют политика – неизвестно. Эта информация является государственной тайной.

Справка. Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" за охрану президента отвечает Управление госохраны.

О чем писали в СМИ

"Украинская правда" сообщала, что их корреспондент заметил обновленный кортеж Зеленского. Якобы теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости и с большим количеством авто. Кортеж видели вечером 24 сентября на Обуховской трассе.

Коротко о покушении на Шефира