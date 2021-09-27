В Управлении государственной охраны объяснили, что охрану президентов в Украине усилили уже давно. А именно – с 2014 года, с начала войны на Донбассе.
Обратите внимание В "Слуге народа" объяснили, почему у Шефира не было государственной охраны
После нападения на Сергея Шефира охрану действующему главе государства Владимиру Зеленскому дополнительно не усиливали. В то же время в Управлении государственной охраны рассказали, что не охраняют сотрудников Офиса Президента. Этим занимаются другие органы.
Сколько авто передвигается в составе президентского кортежа и сколько людей охраняют политика – неизвестно. Эта информация является государственной тайной.
О чем писали в СМИ
"Украинская правда" сообщала, что их корреспондент заметил обновленный кортеж Зеленского. Якобы теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости и с большим количеством авто. Кортеж видели вечером 24 сентября на Обуховской трассе.
Коротко о покушении на Шефира
- На автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, напали утром 22 сентября между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- По данным правоохранителей, в машину попало 18 пуль. Сам помощник президента не пострадал, но его водитель попал в больницу.
- Сейчас злоумышленника еще не нашли. Впрочем, в МВД установили, что он был профессионалом и, вероятно, действовал не в одиночку.