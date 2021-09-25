Глава "Слуги народа" Александр Корниенко пояснил, что ряд украинских нардепов и чиновников имеют право на охрану от государства. Впрочем, при определенных условиях.

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Корниенко: Охрана – вопрос отношения к народу

Народный депутат подчеркнул, что команда действующего президента пришла к власти, чтобы строить страну, в которой чиновникам не нужны кортежи и охрана, в которой не надо перекрывать улицы. Поэтому, в частности, ею и не пользовался Сергей Шефир.

Это вопрос безопасности и отношения к своему народу. Поэтому у многих из нас нет охраны. Мы живем так, как и до того, когда стали политиками,

– отметил Корниенко.

В то же время он заверил, что каждому из государственных лиц могут предоставить государственную охрану, если возникнет такая потребность, в частности – нардепам. Ведь это предусмотрено в законодательстве. "Если они чувствуют, что угрожает опасность, то пишут заявление и получают охрану", – пояснил он.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский после покушения на своего помощника усилил охрану. Его обновленный кортеж заметили на Обуховской трассе – ехал с сиренами и мигалками.

Теперь Шефира будет охранять СБУ

По данным СМИ, после нападения СБУ обеспечила охрану Шефиру как потерпевшему в уголовном производстве. В то же время под охраной ведомства находятся и родные первого помощника главы государства. Такую информацию озвучили источники в правоохранительных органах.

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