На просьбу о помощи откликнулось Федеральное бюро расследований США. По крайней мере об этом СМИ сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Между тем В МВД предположил, что виновных в покушение на Шефиры могут не найти

США поможет в расследовании

Ранее Евгений Енин отмечал, что Штаты согласились помочь в расследовании дела покушения на помощника украинского президента. Сейчас он уточнил, что речь идет о ФБР.

Помощь от ФБР (будет предоставлена),

– сообщил Енин.

Впрочем, других подробностей помощи замминистра не уточнил.

Ранее Енин сообщил, что МВД получило подтверждение от американских коллег о помощи украинским правоохранителям для обеспечения максимально оперативного раскрытия преступления, однако не уточнил, какой именно орган выразил такую ​​готовность.

В этот вечер (22 сентября – 24 канал) мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления,

– сказал замминистра.

Покушение на Сергея Шефира: главное