О том, что теперь Шефира будут охранять сотрудники спецслужбы, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Шефира будет охранять СБУ

Собеседник издания рассказал, что Сергею Шефиру как потерпевшему в уголовном производстве, а также его семье уже предоставили охрану.

Следователи полиции подали необходимые документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его родные находятся под охраной Службы безопасности.

Покушение на Шефира: основное