Президент назвал свою версию покушения на Шефира в комментарии телеканалу. В частности, он считает это давлением на него, которое не действует.

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Зеленский об обстреле авто Шефира

Глава государства подчеркнул, что повлиять на него такими шагами нельзя. В то же время заметил, что с 2014 года таких шагов относительно окружения президента не было.

Это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать и даже то, что еще не удалось. То есть это направление – оно было выбрано правильно,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине. "Это говорит о том, что если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это уходит. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий того, что произошло", – добавил президент.

Зеленский заверил, что правоохранители будут делать все, чтобы найти нападающего и должным образом наказать его.

Обратите внимание! Ранее президент заявил, что "передавать привет" выстрелами из леса в авто его друга – это слабость и пообещал сильный ответ.

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Расстрел авто Сергея Шефира: коротко