Президент назвав свою версію замаху на Шефіра у коментарі телеканалу. Зокрема, він вважає це тиском на нього, який не діє.
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Зеленський про обстріл авто Шефіра
Глава держави наголосив, що вплинути на нього такими кроками не можна. Водночас зауважив, що з 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було.
Це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити й навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок – він був обраний правильно,
– зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні. "Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. Тому, я вважаю це одною з ймовірних версій того, що відбулося", - додав президент.
Зеленський запевнив, що правоохоронці робитимуть все, аби знайти нападника та належним чином покарати його.
Президент прокоментував напад на Шефіра: дивіться відео
Розстріл авто Сергія Шефіра: коротко
- Вранці 22 вересня у Київській області невідомі обстріляли автівку першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. У машину влучили приблизно 10 куль.
- Сам Шефір відбувся переляком, однак водій отримав поранення.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що замах на радника Зеленського можна вважати терористичним актом.
- У поліції повідомили, що розглядають такі версії інциденту: замах з метою тиску на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації.