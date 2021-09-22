У Службі безпеки України повідомили, що від 2019 року по вересень 2021 року надійшло 25 повідомлень з погрозами вищим державним діячам.

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Погрози насильства стосувалися

22 – президента України,

ще 3 – міністра внутрішніх справ.

Водночас у міністерстві не уточнили, про кого конкретно йдеться.

Довідка. Володимир Зеленський замінив на посту Петра Порошенка та став главою держави 20 травня 2019 року. Водночас очільником Міністерства внутрішніх справ був Арсен Аваков, а з 16 липня 2021 року – Денис Монастирський.

СБУ та поліція встановили 16 людей, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.

У відомстві нагадали, що такі дії можуть кваліфікувати за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Погрози, які перешкоджали виборам

Крім того, у спецслужбі проінформували, що протягом 2019 року зафіксували істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування. Вони надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів.

Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента. Такими діями зловмисники намагалися перешкодити належному проведенню виборчого процесу.

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