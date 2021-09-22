У Службі безпеки України повідомили, що від 2019 року по вересень 2021 року надійшло 25 повідомлень з погрозами вищим державним діячам.
Читайте також Залякування "слуг", – Лещенко припустив, які причини обстрілу авто Шефіра
Погрози насильства стосувалися
- 22 – президента України,
- ще 3 – міністра внутрішніх справ.
Водночас у міністерстві не уточнили, про кого конкретно йдеться.
СБУ та поліція встановили 16 людей, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.
У відомстві нагадали, що такі дії можуть кваліфікувати за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Погрози, які перешкоджали виборам
Крім того, у спецслужбі проінформували, що протягом 2019 року зафіксували істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування. Вони надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів.
Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента. Такими діями зловмисники намагалися перешкодити належному проведенню виборчого процесу.
Розстріл авто Сергія Шефіра: коротко
- На Київщині вранці 22 вересня невідомі обстріляли автівку першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- У машину влучили приблизно 10 куль. Сам Шефір відбувся переляком, однак водій отримав поранення.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що замах на радника Зеленського можна вважати терористичним актом. А президент, який перебуває у США, наголосив, що "передавати привіт" пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість, натомість пообіцяв сильну відповідь.
- У поліції повідомили, що розглядають такі версії інциденту: замах з метою тиску на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації.