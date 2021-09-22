В Службе безопасности Украины сообщили, что с 2019 года по сентябрь 2021 года поступило 25 сообщений с угрозами высшим государственным деятелям.

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Угрозы насилия касались

22 – президента Украины,

еще 3 – министра внутренних дел.

В то же время в министерстве не уточнили, о ком конкретно идет речь.

Справка. Владимир Зеленский заменил на посту Петра Порошенко и стал главой государства 20 мая 2019 года. В то же время главой Министерства внутренних дел был Арсен Аваков, а с 16 июля 2021 года – Денис Монастырский.

СБУ и полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут квалифицировать по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Угрозы, которые препятствовали выборам

Кроме того, в спецслужбе проинформировали, что в течение 2019 года зафиксировали существенное увеличение анонимных сообщений об угрозе общественности и минировании. Они поступали в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов.

Одним из факторов по увеличению этих угроз были выборы президента. Такими действиями злоумышленники пытались помешать надлежащему проведению избирательного процесса.

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