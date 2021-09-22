Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. Водночас ситуація ще не до кінця зрозуміла, адже після скоєння зочину прошло лише кілька годин.

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"На меті були політичні цілі, це може бути як залякування, так і мета – недосяганення певних цілей, пов'язаних, наприклад, з ухваленням законів або інших рішень, які перебувають у компетенції влади", – зазначив Лещенко.

"Слуг народу", ймовірно, хотіли налякати

На думку журналіста, інцидент можна трактувати як залякування депутатів від "Слуги народу".

Наприклад, якщо нардепи мають голосувати закон про деолігархізацію і переходять дорогу "дуже впливовим людям", потім бачать, що відбуваються напади на дуже близьких до президента людей – це може демотивувати їх в ухваленні, тобто зупиняти.

Це одна з трактувань вертикалі залякування — з найвищого рівня. Посіяти атмосферу страху вже у виконавців різних рішень,

– заявив Сергій Лещенко.

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Другий варіант, за словами колишнього нардепа – це може бути безпосередньо російський слід, який часто зустрічається в український реаліях. Те, що Шефір не займався чимось, що могло спонукати когось до злочину – це не аргумент взагалі, вважає Лещенко.

"В політичних злочинах дуже складно зрозуміти, якою є пряма мотивація. Вона часто може бути прихована між намірами дестабілізації, намірами прибрати людину в команді або просто в залякуванні аж до президента", – зауважив журналіст.

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