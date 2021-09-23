В МВД рассказали, что продолжают продолжат поиски доказательств в лесном массиве. Об этом 23 сентября сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

К теме Стрелял профессионал, – полковник МВД назвал вероятную причину обстрела автомобиля Шефира

В МВД рассказали, что известно об оружии стрелка

В МВД рассказали, что 22 сентября нашли 2 десятка отстрелянных гильз, которые оставил стрелок на месте преступления. Установили, что речь о:

боеприпасах калибра 7'62 на 39 миллиметров, которые по мнению специалистов экспертной службы МВД "не часто встретишь в нашей стране";

гильзы – производства Венгрии, но сам патрон – возможно, заново собирали в Германии;

то есть покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю.



В лесном массиве нашли гильзы, которые оставил стрелок / Фото МВД

Эксперты еще ждут результатов исследования патронов, которые достали врачи из тела раненого водителя.

Вероятно, стрелок использовал гильзы производства Венгрии / Фото МВД

Шевченко предположил, что возможно найдут еще одну пулю в пробитом колесе Audi A8 и заверил, что детальная баллистическая экспертиза еще впереди.

Но очевидно, – боеприпасы преступник выбрал простые и довольно дешевые.

То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка. Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по автомобилю, ехавшему навстречу,

– объяснил Шевченко.

Он также добавил, что допросили свидетелей – грибников, которые были неподалеку и пассажиров автомобиля, который ехал за машиной Шефира.

"Их показания о характере звука стрельбы – довольно похожи. Изъяты для исследования и ветки, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", – добавил Шевченко.

Он также рассказал, что 23 сентября полиция и Нацгвардия продолжат поиски в лесном массиве.

Искать будут все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления,

– отметил директор департамента коммуникаций МВД.

Он также добавил, что такой огонь такими боеприпасами по легковому автомобилю из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, "но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным".

Коротко о покушении на Шефира