По словам Венедиктовой, открыли производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц. Кстати, водителя госпитализировали.

Важно Под Киевом обстреляли авто Шефира – помощника Зеленского

Теперь проводят следственные действия и выясняют обстоятельства. Нападавших ищут.

Намерения у них (нападавших – 24 канал), судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль. Сегодня брошен вызов правоохранительной системе,

– написала генпрокурор.

Обстрел машины Шефира: что известно

В авто Шефира пустили автоматную очередь. Сам помощник Зеленского не пострадал, но ранили его водителя. Ему оказывали пергу помощь.

Это произошло возле села Лесники Киевской области.

Полиция объявила спецоперацию "Сирена".

В офисе Президента связывают обстрел с деолигархизацией. Советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что это попытка сторонников олигархической системы сохранить старый строй.

Текст поста Венедиктовой:

Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль.

Сегодня брошен вызов правоохранительной системе – утром на Киевщине по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника Президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 произвели около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, который сейчас госпитализирован.

На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры уехала и я. Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления личностей злоумышленников и их задержания, конечно.