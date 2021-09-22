За словами Венедіктової, відкрили провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб. До речі, водія госпіталізували.

Важливо Під Києвом обстріляли авто Шефіра – помічника Зеленського

Тепер проводять слідчі дії та з'ясовують обставини. Нападників шукають.

Наміри в них (нападників – 24 канал), судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль. Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі,

– написала генпрокурорка.

Обстріл машини Шефіра: що відомо

В авто Шефіра пустили автоматну чергу. Сам помічник Зеленського не постраждав, але поранили його водія. Йому надавали пергу допомогу.

Це сталось біля села Лісники, що на Київщині.

Поліція оголосила спецоперацію "Сирена".

В Офісі Президента пов'язують обстріл з деолігархізацією. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що це спроба прибічників олігархічної системи зберегти старий лад.

Текст поста Венедіктової:

Я підтверджую факт – дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні – автоматна черга прошила автомобіль.

Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі – зранку на Київщині по дорозі між с. Лісники та с. Ходосівка обстріляли автомобіль першого помічника Президента України. Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано.

На місце події разом з керівництвом Нацполіції та прокуратури виїхала і я. Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації.

Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно.