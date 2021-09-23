Поэтому эту версию нужно сейчас рассматривать как главную. Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал начальник управления уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины с 1994 до 2000 года Валерий Кур.
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Кур: В авто Шефира стрелял профессионал
"Стрелял профессионал. Видно, какая у него кучность", – подчеркнул он.
Что такое кучность стрельбы?
Данные: Википедия
Это способность оружия поражать цель при одинарной и автоматической стрельбе. Главным критерием является не меткость оружия, а именно совокупное расстояние между каждым последующим попаданием в мишень.
По его словам, сложно предположить, что к обстрелу авто Шефира причастны кто-то из тех, кому сегодня команда Зеленского сделала плохо, ведь это сразу станет известно. Говорится про:
- контрабандистов;
- "воров в законе";
- олигархов.
Полковник МВД вспомнил, что в его управлении криминальной разведки были так называемые "киллеры", которые и заманивали заказчиков. То есть если бы кто-то заказывал такое преступление, это сразу знали бы спецслужбы.
"А вот то, что это действует Россия. Я думаю, чтобы отвлечь внимание, посеять хаос. У кого Зеленский самый большой враг? Конечно, в России", – подчеркнул Кур.
Кур предположил, кто причастен к обстрелу авто Шефира: видео 24 канала
Авто помощника Зеленского обстреляли: главное
- 22 сентября неизвестные обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского. Сергей Шефир не пострадал, зато его водитель получил ранение.
- Правоохранители сообщили, что в машину Audi выпустили не менее 10 пуль.
- В Офисе Президента назвали покушение на жизнь Шефира "террористическим актом", направленным на то, чтобы запугать власть.
- В полиции рассматривают несколько основных версий: покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизация политической ситуации.
- Кремль уже "оперативно" отреагировал на обстрел авто помощника Зеленского. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к этому инциденту.