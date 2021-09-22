Ведь его могут убить после выполненного задания. Об этом заявил в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале начальник управления уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины с 1994 до 2000 года Валерий Кур.
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Он рассказал, что Россия полностью разочарована политикой Зеленского. Поэтому обстрел авто Шефира может еще и быть направлен на то, чтобы отвлечь внимание, посеять хаос в Украине.
По мнению полковника МВД, надо рассматривать, что это преступление до конца может быть нераскрытым. Хотя наши спецслужбы могут знать оперативно и следственным путем, что этот заказ пришел из Кремля.
"Исполнителя можем найти как трупа. И, судя по всему, для этого предприняты некоторые шаги", – подчеркнул он.
Кур: Это связано со спецслужбами России
По словам Кура, работа по раскрытию ведется еще до совершения такого преступления. Это огромный объем информации, а в Украине практически все окутано оперативными возможностями. Это так называемые подсобные силы – агентура.
Кому-то из оперативников уже точно известно об этом киллере. И, поверьте, уже сейчас подняты быстро все информационные источники,
– подчеркнул он.
И добавил, что теперь все только зависит от работы Службы безопасности Украины. Ведь стоит рассматривать именно версию причастности российских спеслужб.
Онлайн-трансляция программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала
Обстрел авто помощника президента Шефира: главное
- 22 сентября неизвестные обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Нападение произошло около 10:00 на трассе между селами Круглик и Ходосовка.
- Сам чиновник не пострадал. Зато его водитель получил 3 огнестрельных ранения. Мужчину прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
- В полиции назвали несколько основных версий нападения: покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации.
- В то же время в Офисе Президента считают покушение на жизнь Шефира террористическим актом.