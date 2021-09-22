Адже його можуть вбити після виконаного завдання. Про це заявив в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі начальник управління кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ України з 1994 до 2000 року Валерій Кур.

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Він розповів, що Росія повністю розчарована політикою Зеленського. Тому обстріл авто Шефіра може ще й бути спрямований на те, аби відволікти увагу, посіяти хаос в Україні.

На думку полковника МВС, треба розглядати, що цей злочин до кінця може бути нерозкритим. Хоч наші спецслужби можуть знати оперативно й слідчим шляхом, що це замовлення прийшло з Кремля.

"Виконавця можемо знайти як трупа. І, судячи з усього, для цього вжиті деякі кроки", – підкреслив він.

Кур: Це пов'язано зі спецслужбами Росії

За словами Кура, робота з розкриття ведеться ще до скоєння такого злочину. Це величезний об'єм іфнормації, а в Україні пракчтино все оповито оперативними можливостями. Це так звані підсобні сили – агентура.

Комусь з оперативників вже точно відомо про цього кілера. І, повірте, вже зараз підняті швидко всі інформаційні джерела,

– підкреслив він.

І додав, що тепер все тільки залежить від роботи Служби безпеки України. Адже варто розглядати саме версію причетності російських спеслужб.

Зверніть увагу! У Кремлі вже відреагували на заяви про ймовірний "російський слід" у нападі. Речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Росія не причетна до замаху на Сергія Шефіра.

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