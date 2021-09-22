Адже його можуть вбити після виконаного завдання. Про це заявив в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі начальник управління кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ України з 1994 до 2000 року Валерій Кур.
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Він розповів, що Росія повністю розчарована політикою Зеленського. Тому обстріл авто Шефіра може ще й бути спрямований на те, аби відволікти увагу, посіяти хаос в Україні.
На думку полковника МВС, треба розглядати, що цей злочин до кінця може бути нерозкритим. Хоч наші спецслужби можуть знати оперативно й слідчим шляхом, що це замовлення прийшло з Кремля.
"Виконавця можемо знайти як трупа. І, судячи з усього, для цього вжиті деякі кроки", – підкреслив він.
Кур: Це пов'язано зі спецслужбами Росії
За словами Кура, робота з розкриття ведеться ще до скоєння такого злочину. Це величезний об'єм іфнормації, а в Україні пракчтино все оповито оперативними можливостями. Це так звані підсобні сили – агентура.
Комусь з оперативників вже точно відомо про цього кілера. І, повірте, вже зараз підняті швидко всі інформаційні джерела,
– підкреслив він.
І додав, що тепер все тільки залежить від роботи Служби безпеки України. Адже варто розглядати саме версію причетності російських спеслужб.
Валерій Кур про обстріл автомобіля Сергія Шефіра: дивіться відео 24 каналу
Обстріл авто помічника президента Шефіра: головне
- 22 вересня невідомі обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Напад стався близько 10:00 на трасі між селами Круглик і Ходосівка.
- Сам посадовець не постраждав. Натомість його водії отримав 3 вогнепальні поранення. Чоловіка прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.
- У поліції назвали кілька основних версій нападу: замах з метою тиску на керівництво держави і дестабілізацію політичної ситуації.
- Водночас в Офісі Президента вважають замах на життя Шефіра терористичним актом.