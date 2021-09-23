У МВС розповіли, що продовжують продовжать пошуки доказів у лісовому масиві. Про це 23 вересня повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
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У МВС розповіли, що 22 вересня знайшли 2 десятки відстріляних гільз, що залишив стрілець на місці злочину. Встановили, що мовиться про:
- боєприпаси калібру 7'62 на 39 міліметрів, які на думку фахівців експертної служби МВС "не часто зустрінеш на наших теренах";
- гільзи у ньому – виробництва Угорщини, але сам патрон – можливо, наново збирали у Німеччині;
- тобто купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі.
У лісовому масиві знайшли гільзи, що залишив стрілець / Фото МВС
Наразі експерти ще чекають на результати дослідження патронів, які дістали лікарі з тіла пораненого водія.
Ймовірно, стрілець використовував гільзи виробництва Угорщини / Фото МВС
Шевченко припустив, що можливо знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Audi A8 та запевнив, що детальна балістична експертиза ще попереду.
Та очевидно, – боєприпаси злочинець обрав прості і доволі дешеві.
Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування. Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч,
– пояснив Шевченко.
Він також додав, що допитали свідків – грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра.
"Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби – доволі подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу", – додав Шевченко.
Він також розповів, що 23 вересня поліція і нацгвардія продовжать пошуки у лісовому масиві.
Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину,
– зауважив директор департаменту комунікацій МВС.
Він також додав, що такий вогонь такими боєприпасами по легковому авто з лісового масиву хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, "але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним".
Коротко про замах на Шефіра
- 22 вересня близько 10 ранку на трасі між селами Круглик і Ходосівка невідомі обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Останній відбувся шоком, проте 3 кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Загалом у автомобіль потрапило понад 10 куль.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давида Арахамія пояснив, що у 50% випадків помічник Зеленського їздить за кермом сам, 50% – з водієм.
- Прокуратура відкрила кримінальну справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.
- Наразі у поліції є дві версії – замах з метою тиску на керівництво держави або дестабілізація політичної ситуації.