У МВС розповіли, що продовжують продовжать пошуки доказів у лісовому масиві. Про це 23 вересня повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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У МВС розповіли, що 22 вересня знайшли 2 десятки відстріляних гільз, що залишив стрілець на місці злочину. Встановили, що мовиться про:

боєприпаси калібру 7'62 на 39 міліметрів, які на думку фахівців експертної служби МВС "не часто зустрінеш на наших теренах";

гільзи у ньому – виробництва Угорщини, але сам патрон – можливо, наново збирали у Німеччині ;

; тобто купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі.



У лісовому масиві знайшли гільзи, що залишив стрілець / Фото МВС

Наразі експерти ще чекають на результати дослідження патронів, які дістали лікарі з тіла пораненого водія.



Ймовірно, стрілець використовував гільзи виробництва Угорщини / Фото МВС

Шевченко припустив, що можливо знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Audi A8 та запевнив, що детальна балістична експертиза ще попереду.

Та очевидно, – боєприпаси злочинець обрав прості і доволі дешеві.

Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування. Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч,

– пояснив Шевченко.

Він також додав, що допитали свідків – грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра.

"Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби – доволі подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу", – додав Шевченко.

Він також розповів, що 23 вересня поліція і нацгвардія продовжать пошуки у лісовому масиві.

Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину,

– зауважив директор департаменту комунікацій МВС.

Він також додав, що такий вогонь такими боєприпасами по легковому авто з лісового масиву хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира всередині, "але, як показує справа Окуєвої, цілком може бути фатальним".

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