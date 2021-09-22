Об этом министр внутренних дел сообщил во время брифинга в среду, 22 сентября.
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Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины. По автомобилю было совершено больше 10 выстрелов, больше 11 входных отверстий пока зафиксировано,
– сказал глава МВД.
Денис Монастырский отметил, что водителя Сергея Шефира, который получил ранения во время обстрела, прооперировали и его жизни ничего не угрожает.
"Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это дало возможность провести осмотр места происшествия и начать необходимые следственные действия", – добавил министр.
Брифинг МВД по обстрелу авто Шефира / Фото Министерства внутренних дел
Следствие рассматривает 3 версии
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает три версии произошедшего:
- в связи с государственной деятельностью потерпевшего;
- с целью давления на высшее руководство государства;
- с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве.
По его словам, также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.
Обстрел авто Шефира: коротко
- Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.
- Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада возле леса.
- На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.
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