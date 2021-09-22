Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час брифінгу в середу, 22 вересня.
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Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, понад 11 вхідних отворів поки зафіксовано,
– сказав глава МВС.
Денис Монастирський зазначив, що водія Сергія Шефіра, який зазнав поранень під час обстрілу, прооперували і його життю нічого не загрожує.
"Ще до того, як поїхати в лікарню, він встиг вказати слідчим звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість здійснювати огляд місця події та проводити необхідні слідчі дії", – додав міністр.
Брифінг МВС щодо обстрілу авто Шефіра / Фото Міністерства внутрішніх справ
Слідство розглядає 3 версії
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що слідство розглядає 3 версії події:
- у зв'язку з державною діяльністю потерпілого;
- з метою тиску на вище керівництво держави;
- з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі.
За його словами, також перевіряють версію про участь іноземних спецслужб.
Обстріл авто Шефіра: коротко
- Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.
- Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.
- На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.
На Київщині обстріляли авто Шефіра: дивіться відео