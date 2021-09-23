Про те, що тепер Шефіра охоронятимуть співробітники спецслужби, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Шефіра охоронятиме СБУ

Співрозмовник видання розповів, що Сергієві Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім'ї вже надали охорону.

Слідчі поліції подали необхідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його рідні перебувають під охороною Служби безпеки.

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