Про те, що тепер Шефіра охоронятимуть співробітники спецслужби, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
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Шефіра охоронятиме СБУ
Співрозмовник видання розповів, що Сергієві Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім'ї вже надали охорону.
Слідчі поліції подали необхідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його рідні перебувають під охороною Служби безпеки.
Замах на Шефіра: основне
- Вранці 22 вересня на трасі між селами Круглик і Ходосівка невідомі обстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Сам він відбувся переляком, однак 3 кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Загалом в автівку влучили понад 10 куль.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом. Зеленський вважає, що це тиск на нього та реакція на реальні зміни в державі.
- Поліція розглядає такі версії інциденту: замах з метою тиску на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації. А глава Міністерства внутрішніх справ переконаний, що нападники стріляли, аби убити.