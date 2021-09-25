Очільник "Слуги народу" Олександр Корнієнко пояснив, що низка українських нардепів та чиновників мають право на охорону від держави. Втім, за певних умов.

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Корнінко: Охорона – питання ставлення до народу

Народний депутат підкреслив, що команда чинного президента прийшла до влади, аби будувати країну, в якій високопосадовцям не потрібні кортежі та охорона, в якій не треба перекривати вулиці. Тому, зокрема, нею й не користувався Сергій Шефір.

Це питання безпеки й ставлення до свого народу. Тому в багатьох з нас немає охорони. Ми живемо так, як і до того, коли стали політиками,

– зазначив Корнієнко.

Водночас він запевнив, що кожному з державних осіб можуть надати державну охорону, якщо виникне така потреба, зокрема – нардепам. Адже це передбачено у законодавстві. "Якщо вони відчувають, що загрожує небезпека, то пишуть заяву й отримують охорону", – пояснив він.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський після замаху на свого помічника посилив охорону. Його оновлений кортеж помітили на Обухівській трасі – їхав із сиренами та мигалками.

Тепер Шефіра охоронятиме СБУ

За даними ЗМІ, після нападу СБУ забезпечила охорону Шефіру як потерпілому в кримінальному провадженні. Водночас під охороною відомства перебувають і рідні першого помічника глави держави. Таку інформацію озвучили джерела у правоохоронних органах.

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