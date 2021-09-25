За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, останнє підтверджують їхні експерти. Також вони розуміють і тип набою.

До теми Злочинець був професіоналом і не один, – у МВС вже знають основні прикмети стрілка

Якою зброєю обстріляли автомобіль Шефіра

Єнін розповів, що це досить рідкісні набої, виготовлені в Угорщині в 1989 році. Їх створили на базі радянського набою калібру 7,62. І ця куля має м'який сердечник.

Наразі ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовували. Ми розуміємо, і наші експерти підтверджують, застосування глушника. Ми так само розуміємо тип набою,

– зауважив він.

Єнін додав, що правоохоронці вживають всіх можливих заходів, аби з'ясувати, як ці набої потрапили на територію України.

"Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе потрапляння таких набоїв до тих чи інших магазинів, які використання їх під час інших правопорушень", – зазначив заступник очільника МВС.

Зверніть увагу! Раніше журналіст Юрій Бутусов розповідав, що кулі завезли з Угорщини та продавали в одному з магазинів Львова як спортивні.

Замах на Сергія Шефіра: головне