Загалом в авто Сергія Шефіра потрапили 18 куль. Таку заяву радник міністра МВС Антон Геращенко зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"В авто випустять 20 куль"

Як розповів Геращенко – замах на життя Шефіра був справжнім, але невдалим. Якби буквально не міліметри, то новини учорашнього дня були б трагічними. Він зазначив, що і Шефір, і його водій "мають святкувати 22 вересня другий день народження".

Скептикам, які говорять про інсценізацію, радник глави МВС запропонував взяти участь в експерименті.

Усім хто заявляє, що стріляли неправильно, що хотіли залякати, я пропоную взяти участь в експерименті. Сісти у таке ж авто, у нього випустять 20 куль: так само, як в авто Шефіра. Потім подивимося – потраплять чи ні,

– сказав він.

Щодо професійності нападу, Геращенко, по-перше, звернув увагу на місце його виконання. Це було єдине місце на трасі, за словами радника глави МВС, де авто Шефіра на повороті в оточенні лісу і пригальмовує. Саме у такій зоні кілер міг непомітно сховатися.

По-друге, послідовність пострілів і чітка ціль – водій. Саме так знешкоджувати вчать диверсантів і кілерів, за словами Геращенка. Мовляв, водій мав би втратити контроль над авто, а нападник міг надалі впритул вбити усіх, хто перебуває в авто.

Зверніть увагу! У ЗМІ поширюють інформацію, що обстріл автівки Сергія Шефіра скоїли, ймовірно, непрофесіонали. Зазначають, що стрілянина не була добре продуманою, а нападники діяли хаотично.

Шефір сказав водієві "жени"

Як розповів Геращенко, після перших потраплянь куль, водій інстинктивно натиснув на гальма. На це помічник Зеленського, який сидів на задньому сидінні, сказав "жени". Тоді авто швидко поїхало і в нього полетіли наступні кулі. Так, скоріш за все, вдалося врятуватися.

Радник Дениса Монастирського розповів, що авто вже пройшло експертизи. Загалом у авто потрапили 18 куль. Нагадаємо, що спершу поліція називала цифру "понад 10 куль".

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