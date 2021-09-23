Всего в авто Сергея Шефира попали 18 пуль. Такое заявление советник министра МВД Антон Геращенко сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"В авто выпустят 20 пуль"

Как рассказал Геращенко – покушение на жизнь Шефира было настоящим, но неудачным. Если бы буквально не миллиметры, то новости вчерашнего дня были бы трагическими. Он отметил, что и Шефир, и его водитель "должны праздновать 22 сентября второй день рождения".

Скептикам, которые говорят об инсценировке, советник главы МВД предложил принять участие в эксперименте.

Всем кто заявляет, что стреляли неправильно, что хотели запугать, я предлагаю принять участие в эксперименте. Сесть в такое же авто, в него выпустят 20 пуль: так же, как в авто Шефира. Потом посмотрим – попадут или нет,

– сказал он.

Относительно профессионализма нападения, Геращенко, во-первых, обратил внимание на место его исполнения. Это было единственное место на трассе, по словам советника главы МВД, где авто Шефира на повороте в окружении леса и притормаживает. Именно в такой зоне киллер мог незаметно скрыться.

Во-вторых, последовательность выстрелов и четкая цель – водитель. Именно так обезвреживать учат диверсантов и киллеров, по словам Геращенко. Мол, водитель должен потерять контроль над авто, а нападающий мог в дальнейшем вплотную убить всех, кто находится в автомобиле.

Обратите внимание! В СМИ распространяют информацию, что обстрел машины Сергея Шефира совершили, вероятно, непрофессионалы. Отмечают, что стрельба не была хорошо продуманной, а нападавшие действовали хаотично.

Шефир сказал водителю "гони"

Как рассказал Геращенко, после первых попаданий пуль, водитель инстинктивно нажал на тормоза. На это помощник Зеленского, который сидел на заднем сиденье, сказал "гони". Тогда авто быстро поехало и в него полетели следующие пули. Так, скорее всего, удалось спастись.

Советник Дениса Монастырского рассказал, что авто уже прошло экспертизы. Всего в авто попали 18 пуль. Напомним, что сначала полиция называла цифру "больше 10 пуль".

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