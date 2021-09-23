Поліція Київщини разом із Нацгвардією та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу та відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти. Розпочали також огляд найближчих водойм.

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Водночас оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір інформації, опитують свідків.

Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка;

Відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину.

Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого,

– додали правоохоронці.

На Київщині тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра / Фото телеграм-каналу "Алярм"

Обстріл авто Шефіра: коротко

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія.

Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.

На напад відреагував і Володимир Зеленський, який перебуває у США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

У Київські області тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра: дивіться відео