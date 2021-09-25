По словам заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, последнее подтверждают их эксперты. Также они понимают и тип патрона.

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Енин рассказал, что это довольно редкие патроны, изготовленные в Венгрии в 1989 году. Их создали на базе советского патрона калибра 7,62. И эта пуля имеет мягкий сердечник.

Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применяли. Мы понимаем, и наши эксперты подтверждают, применение глушителя. Мы так же понимаем тип патрона,

– отметил он.

Енин добавил, что правоохранители принимают все возможные меры, чтобы выяснить, как эти патроны попали на территорию Украины.

"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов в те или иные магазины, использования их во время других правонарушений", – отметил заместитель главы МВД.

Обратите внимание! Ранее журналист Юрий Бутусов рассказывал, что пули завезли из Венгрии и продавали в одном из магазинов Львова как спортивные.

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