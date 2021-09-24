За словами Сергія Єніна в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра випустили 20 куль, з яких 15 влучили.
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Авто намагалися зупинити
Заступник голови МВС повідомив, що автомобіль Шефіра намагалися зупинити. Однак для того, щоб це зробити потрібно було вбити водія. Кулі, які поранили його пройшли через обшивку дверей наскрізь.
Автомобіль Шефіра після обстрілу / Скриншот з відео
Також Єнін продемонстрував кадри місця засади, звідки кілер стріляв.
Засада злочинця, який стріляв в авто Шефіра / Скриншот з відео
Обстріл авто Шефіра: головне
- Уранці 23 вересня 2021 року між селами Круглик і Ходосівка невідомі обстріляли авто першого помічника та друга президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Сам Шефір не постраждав, однак поранення отримав його водій. Чоловіка прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.
- Поліція розглядає дві версії мотиву злочину – тиск на владу або дестабілізація в державі.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що інцидент є тиском на нього та реакцією на зміни в державі.