В Управлінні державної охорони пояснили, що охорону президентів в Україні посилили вже давно. А саме – з 2014 року, від початку війни на Донбасі.
Зверніть увагу У "Слузі народу" пояснили, чому в Шефіра не було державної охорони
Після нападу на Сергія Шефіра охорону чинному главі держави Володимиру Зеленському додатково не посилювали. Водночас в Управлінні державної охорони розповіли, що не охороняють співробітників Офісу Президента. Цим займаються інші органи.
Скільки авто пересувається у складі президентського кортежу та скільки людей охороняють політика – невідомо. Ця інформація є державною таємницею.
Про що писали у ЗМІ
"Українська правда" повідомляла, що їхній кореспондент помітив оновлений кортеж Зеленського. Мовляв, тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості та з більшою кількістю авто. Кортеж бачили ввечері 24 вересня на Обухівській трасі.
Коротко про замах на Шефіра
- На автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, напали зранку 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині.
- За даними правоохоронців, у машину потрапило 18 куль. Сам помічник президента не постраждав, але його водій потрапив у лікарню.
- Наразі зловмисника ще не знайшли. Втім, у МВС встановили, що він був професіоналом та, ймовірно, діяв не наодинці.