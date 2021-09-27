В Управлінні державної охорони пояснили, що охорону президентів в Україні посилили вже давно. А саме – з 2014 року, від початку війни на Донбасі.

Зверніть увагу У "Слузі народу" пояснили, чому в Шефіра не було державної охорони

Після нападу на Сергія Шефіра охорону чинному главі держави Володимиру Зеленському додатково не посилювали. Водночас в Управлінні державної охорони розповіли, що не охороняють співробітників Офісу Президента. Цим займаються інші органи.

Скільки авто пересувається у складі президентського кортежу та скільки людей охороняють політика – невідомо. Ця інформація є державною таємницею.

Довідка. Згідно із законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" за охорону президента відповідає Управління держохорони.

Про що писали у ЗМІ

"Українська правда" повідомляла, що їхній кореспондент помітив оновлений кортеж Зеленського. Мовляв, тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості та з більшою кількістю авто. Кортеж бачили ввечері 24 вересня на Обухівській трасі.

Коротко про замах на Шефіра