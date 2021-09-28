Андрій Єрмак переконаний, що дізнаються, "хто за цим стояв". Про це глава ОП розповів у ефірі програми "Свобода слова".
До теми В УДО заперечують, що посилили охорону Зеленського після замаху на Шефіра
Злочин допомагає розслідувати США та Британія, – Єрмак
Єрмак розповів, що злочин викликав шалену реакцію – "ми отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку наших друзів, партнерів".
Багато хто запропонував свою допомогу. І сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і з Великою Британією,
– запевнив глава ОП.
Він також переконаний: "Ми дізнаємось, хто за цим стояв". Єрмак додав, що за цим фігурують сили, які не хочуть реформ в країні, а також припинення війни та очищення нашої країни від криміналітету.
До речі, 25 вересня заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що кілери могли використати глушник. Ба більше, – досить рідкісні набої, виготовлені в Угорщині в 1989 році. Їх створили на базі радянського набою калібру 7,62. І ця куля має м'який сердечник.
Коротко про обстріл авто Сергія Шефіра
- Сергій Шефір – перший помічник та друг Володимира Зеленського. Його автомобіль обстріляли вранці 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині.
- Шефір не постраждав. Проте поранення отримав його водій, який і їхав за кермом. Його прооперували.
- Наразі лікарі "Феофанії" розповіли, що "його стан відповідає важкості поранень, яких він зазнав. Він продовжує лікування та буде продовжувати".
- У поліції назвали 2 версії інциденту: замах, щоб тиснути на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації.