Андрій Єрмак переконаний, що дізнаються, "хто за цим стояв". Про це глава ОП розповів у ефірі програми "Свобода слова".

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Злочин допомагає розслідувати США та Британія, – Єрмак

Єрмак розповів, що злочин викликав шалену реакцію – "ми отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку наших друзів, партнерів".

Багато хто запропонував свою допомогу. І сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і з Великою Британією,

– запевнив глава ОП.

Він також переконаний: "Ми дізнаємось, хто за цим стояв". Єрмак додав, що за цим фігурують сили, які не хочуть реформ в країні, а також припинення війни та очищення нашої країни від криміналітету.

До речі, 25 вересня заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що кілери могли використати глушник. Ба більше, – досить рідкісні набої, виготовлені в Угорщині в 1989 році. Їх створили на базі радянського набою калібру 7,62. І ця куля має м'який сердечник.

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