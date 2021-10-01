"Цілився по пташках": що відомо про чоловіка, який обстріляв авто голови Держархіву
Джерело:24 канал
Внаслідок стрілянини постраждав водій голови Держархіву Анатолія Хромова. Стало відомо, що нападник з балкону стріляв у пташок.
За інформацією джерела у правоохоронних органах, саме 32-річний "стрілок по пташках" поранив водія. Його затримали правоохоронці.
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Офіційно у поліції ці 2 події не пов'язують. Однак деталі про затримання чоловіка розповіли.
Що відомо про дії стрілка
Він стріляв з вікна балкону. За його словами, з пневматичної рушниці цілився по пташках, але влучив у шию чоловіка. Стрілка затримали менш ніж за годину після нападу.
Із помешкання також вилучили гвинтівку та набої. Усе направили на експертизу.
Зброю вилучили / Фото Нацполіції
До слова, потерпілого медики госпіталізували, він у задовільному стані.
Чоловікові загрожує позбавлення волі
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Тепер 32-річному чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.
Наразі вирішують про підозру та обрання запобіжного заходу.
Обстріл авто голови Держархіву: що відомо
- Збройний напад стався на службове авто голови Держархіву Анатолія Хромова 30 вересня.
- Сам голова на той момент не перебував в авто.
- Влучили у його водія, який був поруч з гаражем. Куля зачепила підборіддя.