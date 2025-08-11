Россия развернула первый "Центр управления военными беспилотниками" на Камчатке. Он будет управлять дронами "Форпост" и "Орион".

Оккупанты создали его для мониторинга территорий и защиты стратегической базы подводных лодок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Воют от беспомощности: видео виртуозных ударов ГУР по логистике россиян на Сумщине

Что известно о базе управления дронов в России?

По данным пропагандистских СМИ, в России создали первый "Центр управления беспилотниками". Расположил его военно-морской флот на Камчатке. Новый объект предназначен для координации работы разведывательно-ударных дронов "Форпост" и "Орион".

По предварительным данным, они будут выполнять задачи мониторинга ключевых территорий, в частности северного морского пути. А также обеспечивать безопасность стратегической базы атомных подводных лодок.

Вероятно они решили уделить внимание субмаринам на фоне недавнего заявления США. Когда Соединенные Штаты заявили о размещении вблизи российских берегов двух своих атомных субмарин класса Ohio. Америка пошла на такой шаг в ответ на угрозы Медведева.

Центр, по словам росСМИ, также будет отвечать за сбор и анализ разведывательной информации, которую будут получать дроны. Это якобы должно повысить эффективность применения БПЛА и обеспечить постоянное наблюдение за определенными районами.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила производство беспилотников и начала изготавливать "Шахеды" с реактивными двигателями. Размещение заводов на большой территории страны затрудняет их уничтожение украинскими дронами.