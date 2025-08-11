В сети показали кадры ювелирной работы на фронте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Как дроны ГУР атаковали россиян на Сумщине?

боевое задание на Сумщине выполнял отряд ГУР, в состав которого вошли бойцы "Кракена", Международного легиона, управления беспилотных систем Департамента активных действий.

Благодаря слаженным действиям удалось исключить любое движение россиян, отрезать их от поставки БК, горючего, продовольствия и других средств.

Военные разведчики контролируют пространство, уничтожая все российское, что сунется по земле или небу. Поддержка нашей пехоты на передовых боевых позициях – ключевой приоритет,

– отметили в ГУР.

Тем временем россияне на участке фронта, где работают мастера беспилотных систем ГУР, жалуются из-за своей беспомощности. Теперь для них каждое движение – смертный приговор.

Дроны ГУР атаковали логистику врага: смотрите видео

К слову, дроны ГУР атаковали российский НПЗ в Республике Коми, что в 2000 километрах от Украины.